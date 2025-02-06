شهر كانون الثاني.. الأعلى حرارة على الإطلاق

قال باحثون من الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إن كانون الثاني الماضي كان الأعلى حرارة على الإطلاق، ليتواصل بذلك تسجيل سلسلة من درجات الحرارة المتطرفة.

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وأضافت خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ، التابعة للاتحاد الأوروبي، في نشرتها الشهرية أن شهر كانون الثانب واصل سلسلة من درجات الحرارة الاستثنائية، إذ شهد 18 من آخر 19 شهرا متوسط درجة حرارة عالمية تزيد بأكثر من 1.5 درجة مئوية عن ما قبل الثورة الصناعية. (العربية)