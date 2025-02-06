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أثناء محاولتهما دخول الأراضي اليمنية.. ضبط بحارين إيرانيين يعملان لصالح الحوثي

Lebanon 24
06-02-2025 | 01:01
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أعلنت السلطات اليمنية، ضبط بحارة إيرانيين يعملان في تهريب السلاح للحوثيين أثناء محاولتهما دخول الأراضي اليمنية بشكل غير قانوني.

وكشفت التحقيقات الأولية أن "المتهمين يعملون لصالح الحوثي، كما أقر العنصران بأنهما كانا ينقلان شحنات من المواد الممنوعة والمحظورة عبر جيبوتي، ومنها إلى سواحل المخا، في إطار أنشطة التهريب التي تديرها المليشيات الحوثية بتمويل ودعم إيراني".
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ووفقًا لبيان نشرته وزارة الداخلية اليمنية، فإن "العناصر المضبوطة تخضع حاليًّا للإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لإحالتها إلى الجهات المختصة".

وأشاد وزير الداخلية اليمني، إبراهيم حيدان، خلال اتصال هاتفي أجراه مع مدير شرطة محافظة المهرة، العميد مفتي صمودة، بالعملية وبجاهزية الأجهزة الأمنية في المحافظة. 
 
وشدَّد الوزير اليمني على أهمية تعزيز الجهود الأمنية وإحباط المخططات التي تستهدف الأمن والاستقرار في المحافظة، مؤكدًا ضرورة تشديد الرقابة على المنافذ البحرية وتعزيز عمليات التفتيش. (العربية) 
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