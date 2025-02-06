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عربي-دولي

لا امتيازات خاصة.. قناة بنما ترفض إعفاء السفن الأميركية من الرسوم

Lebanon 24
06-02-2025 | 01:20
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نفت هيئة قناة بنما ادعاء وزارة الخارجية الأمريكية بأن السفن الحكومية الأمريكية ستكون قادرة على عبور القناة دون دفع رسوم.

وقالت هيئة القناة، وهي وكالة مستقلة تشرف عليها الحكومة البنمية، في بيان إنها لم تجر أي تغييرات لفرض رسوم أو حقوق عبور القناة، مضيفة أن بيانها جاء مباشرة ردا على المزاعم الأمريكية.
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وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد قالت إن حكومة بنما وافقت على عدم فرض رسوم عبور على السفن الحكومية الأمريكية، في خطوة من شأنها توفير ملايين الدولارات الأمريكية سنويا.

وردت هيئة القناة قائلة: "بمسؤولية كاملة، فإن هيئة قناة بنما، كما أشارت، مستعدة لإقامة حوار مع المسؤولين الأمريكيين المعنيين فيما يتعلق بعبور السفن في زمن الحرب من البلد المذكور".


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