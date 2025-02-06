البيت الأبيض ينشر قائمة نفقات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية... أي الدول تلقت "دعما" ولماذا؟







وقال البيت الأبيض في بيان إنه "لعقود من الزمن، ظلت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية غير خاضعة للمساءلة أمام دافعي الضرائب، حيث كانت تقوم بتحويل مبالغ ضخمة من المال إلى مشاريع سخيفة، وفي كثير من الحالات خبيثة، يديرها بيروقراطيون راسخون، في ظل رقابة تكاد تكون منعدمة".

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فيما يلي بعض الأمثلة فقط على الهدر وسوء الاستخدام:



1.5 مليون دولار من أجل "تعزيز المساواة في التنوع والشمول في أماكن العمل ومجتمعات الأعمال في صربيا". نشر البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني قائمة تتضمن بعض نفقات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، قائلا إنها تتضمن "هدرا وإساءة لاستخدام الأموال".وقال البيت الأبيض في بيان إنه "لعقود من الزمن، ظلت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية غير خاضعة للمساءلة أمام دافعي الضرائب، حيث كانت تقوم بتحويل مبالغ ضخمة من المال إلى مشاريع سخيفة، وفي كثير من الحالات خبيثة، يديرها بيروقراطيون راسخون، في ظل رقابة تكاد تكون منعدمة".فيما يلي بعض الأمثلة فقط على الهدر وسوء الاستخدام:1.5 مليون دولار من أجل "تعزيز المساواة في التنوع والشمول في أماكن العمل ومجتمعات الأعمال في صربيا".

70 ألف دولار لإنتاج مسرحية "DEI الموسيقية" في أيرلندا.

2.5 مليون دولار للسيارات الكهربائية لفيتنام.

47 ألف دولار لـ"أوبرا المتحولين جنسيا" في كولومبيا.

32 ألف دولار لكتاب هزلي عن المتحولين جنسيا في البيرو.

2 مليون دولار للتغييرات الجنسية و"نشاط المثليين" في غواتيمالا.

6 ملايين دولار لتمويل السياحة في مصر.

مئات الآلاف من الدولارات لمنظمة غير ربحية مرتبطة بمنظمات إرهابية محددة – حتى بعد أن أطلق المفتش العام تحقيقا.

الملايين لتحالف EcoHealth الذي شارك في الأبحاث في مختبر ووهان.

مئات الآلاف من الوجبات ذهبت لمقاتلين تابعين لتنظيم القاعدة في سوريا.

تمويل طباعة وسائل منع الحمل "الشخصية" لمنع الحمل في البلدان النامية.

مئات الملايين من الدولارات لتمويل "قنوات الري، والمعدات الزراعية، وحتى الأسمدة المستخدمة لدعم زراعة الخشخاش غير المسبوقة وإنتاج الهيروين في أفغانستان"، لصالح حركة طالبان.

وأضاف البيان: "القائمة تطول وتطول، وكل هذا يحدث منذ عقود. في عهد الرئيس ترامب، ينتهي الهدر والاحتيال وسوء الاستخدام".

هذا وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور يدعي أن الوكالة دفعت لنجوم هوليوود للسفر إلى أوكرانيا، ومن بينهم: فان دام: 1,500,000 دولار، بن ستيلر 4,000,000 دولار، شون بين 5,000,000 دولار، أورلاندو بلوم 8,000,000 دولار، أنجلينا جولي 20,000,000 دولار.



المنشور كان من حساب بعنوان "باتريوت ليدي". وفي وقت سابق من اليوم، أعاد مالك منصة "إكس" إيلون ماسك، نشر نفس الفيديو من حساب يسمى "I Meme Therefore I Am". ومنذ أن قام ماسك بذلك، حصل المقطع على 2.8 مليون مشاهدة على صفحته.





وقد نفى ستيلر ذلك وقال: "هذه أكاذيب.. لقد قمت بتمويل رحلتي الإنسانية إلى أوكرانيا ذاتيا بالكامل. لم يكن هناك أي تمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبالتأكيد لم يكن هناك أي دفع من أي نوع". (روسيا اليوم)