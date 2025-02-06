10
o
بيروت
14
o
طرابلس
11
o
صور
12
o
جبيل
11
o
صيدا
12
o
جونية
10
o
النبطية
6
o
زحلة
8
o
بعلبك
2
o
بشري
7
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
عن طريق البحر والجو.. وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بتجهيز خطة لمغادرة سكان غزة
Lebanon 24
06-02-2025
|
02:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الدفاع يسرائيل كاتس أصدر أوامر للجيش، اليوم الخميس، بإعداد خطة تسمح بخروج سكان غزة من القطاع.
وأوضح كاتس أن الخطة ستتضمن خيارات للخروج عبر المعابر البرية، بالإضافة إلى ترتيبات خاصة للمغادرة عن طريق البحر والجو. وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي أن الخطة ستسمح لسكان غزة بالمغادرة إلى أي مكان في العالم يروه مناسباً.
Advertisement
يأتي هذا بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تخطط للسيطرة على غزة وإعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أشاد بخطة ترامب لنقل الفلسطينيين من غزة، وقال إنه "لا يوجد خطأ في السماح لسكان غزة بالمغادرة".
قال نتنياهو يوم الأربعاء إنه لا يوجد ما يعيب فكرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنقل الفلسطينيين من غزة.
وقال نتنياهو "ما الخطأ في ذلك؟ يمكنهم المغادرة، ثم يمكنهم العودة بعد ذلك، ويمكنهم الانتقال والعودة. لكن عليك إعادة بناء غزة".
وقوبل مقترح ترامب بانتقادات دولية واسعة النطاق كما نددت جماعات لحقوق الإنسان في اليوم السابق باقتراحه نقل الفلسطينيين من القطاع بشكل دائم، ووصفت الأمر بأنه تطهير عرقي.
واقترح ترامب أيضا سيطرة الولايات المتحدة على غزة.(سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة طقس لبنان يوم غد.. استعدوا لهذا الأمر
Lebanon 24
مفاجأة طقس لبنان يوم غد.. استعدوا لهذا الأمر
15:11 | 2025-02-05
05/02/2025 03:11:05
Lebanon 24
Lebanon 24
حالته الصحيّة تدهورت كثيراً... وفاة فنان بعدما بَقِيَ لعدّة أيّام في العناية المركزة (صورة)
Lebanon 24
حالته الصحيّة تدهورت كثيراً... وفاة فنان بعدما بَقِيَ لعدّة أيّام في العناية المركزة (صورة)
09:02 | 2025-02-05
05/02/2025 09:02:26
Lebanon 24
Lebanon 24
طوقٌ أمنيّ... هذا ما حدث في مستشفى اليوم
Lebanon 24
طوقٌ أمنيّ... هذا ما حدث في مستشفى اليوم
10:28 | 2025-02-05
05/02/2025 10:28:20
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة إيرانية لنعيم قاسم.. مضمونها لافت!
Lebanon 24
رسالة إيرانية لنعيم قاسم.. مضمونها لافت!
12:15 | 2025-02-05
05/02/2025 12:15:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"ملثمون" يظهرون في بيروت.. ماذا رصد مواطنون؟
Lebanon 24
"ملثمون" يظهرون في بيروت.. ماذا رصد مواطنون؟
14:19 | 2025-02-05
05/02/2025 02:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:52 | 2025-02-06
من بين القتلى ممثلو الناتو... قصف أكاديمية الحرس الوطني الأوكراني في خاركوف
04:34 | 2025-02-06
بخصوص استقبال فلسطينيي غزة.. اسبانيا ترفض اقتراح كاتس
04:06 | 2025-02-06
خارجية فلسطين تحذر من إقدام إسرائيل على تهجير الفلسطينيين
04:01 | 2025-02-06
في خليج عدن... البحرية الصينية تحبط هجوم قراصنة على سفينة تجارية
03:40 | 2025-02-06
سلسلة زلازل تضرب غرب تركيا
03:36 | 2025-02-06
اتهمها باتباع أجندة "معادية لأميركا"..روبيو يرفض حضور اجتماعات مجموعة العشرين بجنوب إفريقيا
فيديو
"أخي في الرضاعة مسيحي".. محمد رمضان يكشف تفاصيل عن طفولته (فيديو)
Lebanon 24
"أخي في الرضاعة مسيحي".. محمد رمضان يكشف تفاصيل عن طفولته (فيديو)
02:55 | 2025-01-31
06/02/2025 12:10:34
Lebanon 24
Lebanon 24
تكنولوجيا الإنقاذ تتطور.. روبوت بتقنية جديدة لمكافحة الحرائق الكبيرة (فيديو)
Lebanon 24
تكنولوجيا الإنقاذ تتطور.. روبوت بتقنية جديدة لمكافحة الحرائق الكبيرة (فيديو)
01:32 | 2025-01-31
06/02/2025 12:10:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
01:00 | 2025-01-25
06/02/2025 12:10:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24