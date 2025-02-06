اتهمها باتباع أجندة "معادية لأميركا"..روبيو يرفض حضور اجتماعات مجموعة العشرين بجنوب إفريقيا

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أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أمس الأربعاء أنه لن يشارك في اجتماعات مجموعة العشرين هذا الشهر في جنوب إفريقيا التي اتهمها باتباع أجندة "معادية لأميركا".وكتب روبيو عبر منصة "إكس": "لن أحضر قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرغ. إن جنوب إفريقيا تقوم بأشياء سيئة للغاية".وتابع "إنها تصادر الممتلكات الخاصة. وتستخدم مجموعة العشرين لتعزيز "التضامن والمساواة والاستدامة"، وبعبارة أخرى: التنوع والإنصاف والإدماج وتغير المناخ".وأضاف "وظيفتي هي تعزيز المصالح الوطنية الأمريكية، وليس إهدار أموال دافعي الضرائب أو تدليع معاداة أميركا".ومن المقرر أن تستضيف جنوب إفريقيا اجتماعا لوزراء خارجية مجموعة العشرين يومي 20 و21 شباط في جوهانسبرغ. وتتولى جنوب إفريقيا رئاسة مجموعة العشرين من كانون الأول 2024 وحتى تشرين الثاني 2025، وستتوج رئاستها بقمة للمجموعة ستعقد في جوهانسبرغ في 22 و23 تشرين الثاني 2025.يأتي تصريح روبيو بعد يومين من تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بقطع كل التمويل المستقبلي لجنوب إفريقيا حتى تفتح تحقيقا في تعاملها "السيئ" مع "شريحة معينة من مواطنيها".(روسيا اليوم)