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سلسلة زلازل تضرب غرب تركيا

Lebanon 24
06-02-2025 | 03:40
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ضربت سلسلة من الزلازل بحر إيجة غرب تركيا، فجر اليوم الخميس، تراوحت قوتها بين 4.1 و4.6 على مقياس ريختر، وذلك ضمن سلسلة متواصلة منذ 28 كانون الثاني الماضي.
 
ونشرت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد) بيانات في موقعها الإلكتروني أن الزلازل (لم تحدد عددها) بلغ متوسط عمقها 7 كيلومترات.
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وسجلت "أفاد" أحدث زلزال في بحر إيجة عند الساعة 05.51 (توقيت غرينيتش) فجر الخميس بقوة 4.6 درجات وعلى عمق 7 كيلومترات.

وتتواصل الزلازل في بحر إيجة منذ 28 كانون الثاني الماضي، حيث أعلنت "أفاد" في وقت سابق وقوع نحو 938 زلزالا حتى الساعة 13.00 (توقيت غرينيتش) من 5 شباط الجاري، دون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية في تركيا. (روسيا اليوم)

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