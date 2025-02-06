Advertisement

عربي-دولي

رفع دعوى قضائية ضدّ زوجة ماكرون

Lebanon 24
06-02-2025 | 06:13
A-
A+
Doc-P-1316615-638744445392464509.png
Doc-P-1316615-638744445392464509.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت الصحفية ناتاشا راي، التي تمت إدانتها بسبب تصريحاتها بأن بريجيت زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ولدت ذكرا، إنها تخطط لرفع دعوى قضائية واتهام السيّدة الأولى بتزوير الوثائق.

وقالت راي: "نحن نتقدم بشكوى مباشرة ضد بريدجيت ماكرون بسبب قضية احتيال واستخدام وثائق مزورة. وبعد ذلك، من الواضح أنهم سيرغبون في الطعن وتبرير أنفسهم، ويجب علي أن أدافع عن نفسي".
Advertisement

وبحسب محامي الصحفية فرانسوا دانجليان، فقد أدينت موكلته بأربعة أقوال أخرى لم تدل بها ولم تكن مدرجة في التهم الأصلية.

وصرحت راي: "لقد كنت ضحية محاكمتين مزورتين، أدنت خلالهما بسبب تصريحات لم أدل بها قط. لقد حوكمت من قبل قاض عينه ماكرون شخصيا. هل أتيحت لي فرصة لمحاكمة محايدة والحد الأدنى من الموضوعية؟".

وأضافت أنها واثقة من حكم الإدانة الصادر عن محكمة الاستئناف، والذي سيصدر في أيار، وتخشى  في الوقت عينه من اضطهاد جديد بسبب التواصل مع الصحافة الروسية. (روسيا اليوم)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:07 | 2025-02-06
13:04 | 2025-02-06
12:38 | 2025-02-06
12:25 | 2025-02-06
12:24 | 2025-02-06
12:09 | 2025-02-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24