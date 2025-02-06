رفع دعوى قضائية ضدّ زوجة ماكرون

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قالت الصحفية ناتاشا راي، التي تمت إدانتها بسبب تصريحاتها بأن بريجيت زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ولدت ذكرا، إنها تخطط لرفع دعوى قضائية واتهام السيّدة الأولى بتزوير الوثائق.وقالت راي: "نحن نتقدم بشكوى مباشرة ضد بريدجيت ماكرون بسبب قضية احتيال واستخدام وثائق مزورة. وبعد ذلك، من الواضح أنهم سيرغبون في الطعن وتبرير أنفسهم، ويجب علي أن أدافع عن نفسي".وبحسب محامي الصحفية فرانسوا دانجليان، فقد أدينت موكلته بأربعة أقوال أخرى لم تدل بها ولم تكن مدرجة في التهم الأصلية.وصرحت راي: "لقد كنت ضحية محاكمتين مزورتين، أدنت خلالهما بسبب تصريحات لم أدل بها قط. لقد حوكمت من قبل قاض عينه ماكرون شخصيا. هل أتيحت لي فرصة لمحاكمة محايدة والحد الأدنى من الموضوعية؟".وأضافت أنها واثقة من حكم الإدانة الصادر عن محكمة الاستئناف، والذي سيصدر في أيار، وتخشى في الوقت عينه من اضطهاد جديد بسبب التواصل مع الصحافة الروسية. (روسيا اليوم)