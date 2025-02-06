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عربي-دولي

هل يتخلّى ترامب عن خطته بشأن غزة؟

Lebanon 24
06-02-2025 | 10:00
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ذكر موقع "الجزيرة" أنّ صحيفة "نيويورك تايمز" نقلت عن مستشارين للرئيس الأميركي دونالد ترامب توقعهم باختفاء فكرة ملكية قطاع غزة بعد أن اتضح للرئيس الأميركي أنها غير قابلة للتطبيق.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، إن اقتراح ترامب السيطرة على غزة صدم حتى كبار أعضاء الإدارة الأميركية، وذكرت المصادر أن الإدارة لم تُجر التخطيط الأساسي لفحص جدوى هذا المقترح.
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من جهته، أفاد السفير الأميركي السابق في إسرائيل دان شابيرو بأن مقترح ترامب ليس جادا وطرحه قد يؤدي لمزيد من التطرف، وفق ما نقلت عنه "نيويورك تايمز".

وأضاف شابيرو أن تداعيات اقتراح ترامب قد تعرّض إطلاق سراح مزيد من الرهائن في قطاع غزة للخطر، وفق تعبيره.

وكان ترامب أعلن أن الولايات المتحدة تخطط للسيطرة على غزة وإعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى.

كما قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث إن وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" مستعدة لدراسة جميع الخيارات بشأن قطاع غزة.

وتابع: "الرئيس مستعد للتفكير خارج الصندوق، والبحث عن طرق جديدة وفريدة وديناميكية لحل المشاكل التي بدت مستعصية، نحن مستعدون لدراسة كافة الخيارات".

واستدعى مقترح ترامب انتقادات عربية ودولية كبيرة، وعلى رأسها الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، إضافة إلى عدد من الدول، منها مصر والأردن والسعودية وتركيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا. (الجزيرة)
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