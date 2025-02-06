الهزات الغامضة مستمرّة في جزيرة سانتوريني.. وثلثا سكانها غادروا

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ضربت سلسلة جديدة من الهزات الأرضية جزيرة سانتوريني اليونانية في بحر إيجه في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، في سياق موجة هزات غير مسبوقة حيّرت العلماء وأدت إلى نزوح جماعي للسكان.وسجّل معهد أثينا للجيوديناميكية، وهو السلطة الرائدة في تحليل الزلازل في اليونان، سبع هزات متتالية تجاوزت شدتها 4 على مقياس ريختر في الصباح الباكر.وجاء ذلك بعد تسجيل زلزال بقوة 5.2 على مقياس ريختر مساء الأربعاء، وهو الأقوى حتى الآن.ولم يتمكن الخبراء حتى الآن من تقديم تقدير نهائي بشأن موعد انتهاء النشاط الزلزالي، لكنهم يؤكدون أنه أمر غير مسبوق.وقال مدير الأبحاث في المعهد أثاناسيوس ياناس لقناة "إي آر تي" التلفزيونية الحكومية: "الشدة تتراجع لكنها لم تستقر بعد".وصرّح نائب مدير المعهد فاسيليس كاراستاثيس للمحطة: "لقد وصلنا إلى منتصف الطريق".