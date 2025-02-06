بالفيديو... حريق في السوق المصري في إسطنبول

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أفادت وسائل إعلامية تركية أن حريقا اندلع في السوق المصري التاريخي في منطقة أمينونو في مدينة إسطنبول.وذكرت صحيفة "زمان" أن ألسنة النار تصاعدت من مطعم يقع في جوار السوق المصري، وعلى الفور توجهت العديد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق.بدورها، قالت صحيفة "حرييت" إن الحريق اندلع في مبنى مكون من 4 طوابق، يقع فيه المطعم في منطقة امينونو، لسبب غير معروف.واشتعلت النيران في وقت قصير، واجتاحت المبنى وانتشرت إلى المباني المجاورة.