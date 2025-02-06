Advertisement

عربي-دولي

بالفيديو... حريق في السوق المصري في إسطنبول

Lebanon 24
06-02-2025 | 07:51
A-
A+
Doc-P-1316661-638744504316174894.jpg
Doc-P-1316661-638744504316174894.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت وسائل إعلامية تركية أن حريقا اندلع في السوق المصري التاريخي في منطقة أمينونو في مدينة إسطنبول.

وذكرت صحيفة "زمان" أن ألسنة النار تصاعدت من مطعم يقع في جوار السوق المصري، وعلى الفور توجهت العديد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق.
Advertisement

بدورها، قالت صحيفة "حرييت" إن الحريق اندلع في مبنى مكون من 4 طوابق، يقع فيه المطعم في منطقة امينونو، لسبب غير معروف.

واشتعلت النيران في وقت قصير، واجتاحت المبنى وانتشرت إلى المباني المجاورة.
 
وقامت طواقم الإطفاء بالسيطرة على الحريق وما زالت جهود التبريد مستمرة. (روسيا اليوم)
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:07 | 2025-02-06
13:04 | 2025-02-06
12:38 | 2025-02-06
12:25 | 2025-02-06
12:24 | 2025-02-06
12:09 | 2025-02-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24