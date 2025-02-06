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عربي-دولي

"لا تستطيع الصمود".. تحذير من زلازل مدمرة في إسطنبول وانهيار 100 ألف مبنى!

Lebanon 24
06-02-2025 | 07:53
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حذر علماء الزلازل من أن تركيا ما زالت غير مهيئة بشكل كافٍ لمواجهة الزلازل المستقبلية، مما يهدد حياة مئات الآلاف من الأشخاص، وذلك بعد عامين من وقوع زلازل مدمرة في جنوب شرق البلاد.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، أشار الباحث في شؤون الزلازل، ناسي جورور، إلى أن نحو 100 ألف مبنى في إسطنبول وحدها مهدد بالانهيار في حال حدوث زلزال، مما قد يؤدي إلى سقوط "مئات الآلاف من الضحايا". كما حذر الخبراء من أن التكلفة المالية لمثل هذه الكارثة قد تتجاوز مليارات الدولارات.
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وأوضح جورور أن السلطات والمواطنين لا يدركون حجم المخاطر المحتملة، مشيراً إلى أن الإجراءات المتخذة لتقوية المدن التركية ضد الزلازل ما زالت غير كافية.

من جانبه، أكد وزير التنمية الحضرية التركي، مراد كوروم، أن إسطنبول لن تكون قادرة على الصمود أمام زلزال قوي.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت ما زالت فيه البلاد تتعافى من الزلازل المدمرة التي ضربت جنوب شرق تركيا في شباط 2023، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 53 ألف شخص وإصابة أكثر من 100 ألف آخرين. كما لا يُنسى الزلزال الذي ضرب شرق إسطنبول في عام 1999 بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر، وأسفر عن مقتل أكثر من 17 ألف شخص.

الجدير بالذكر أن تركيا تقع على خط الصدع الأناضولي، بالقرب من مدينة إسطنبول، أكبر المدن التركية والمركز المالي الرئيسي للبلاد، ما يجعلها أكثر عرضة للزلازل. (سكاي نيوز)
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