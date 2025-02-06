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إقتصاد

سكان 4 دول عربية اشتروا 167 طن ذهب في عام 2024

Lebanon 24
06-02-2025 | 08:02
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تراجعت مشتريات سكان 4 دول عربية من الذهب خلال العام الماضي إلى 166.8 طن من نحو 180.1 طن خلال 2023، بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي.

وبلغ إجمالي المشغولات الذهبية من إجمالي المشتريات نحو 108 أطنان بانخفاض نحو 10 أطنان عن العام 2023، فيما بلغت مشتريات السبائك نحو 58.7 طن مقابل 61.2 طن.
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وفقد المصريون صدارة أكثر الشعوب العربية شراءً للذهب بعد انخفاضها نحو 12% خلال عالم الماضي إلى 50.1 طن مقابل 57 طنا، لكنهم حلوا في المركز الثاني بفارق طفيف عن السعوديين.

وتصدر السعوديون القائمة خلال العام الماضي بمشتريات 50.3 طن لكنها أقل بنحو 4% عن مستويات العام 2023 البالغة نحو 52.3 طن.

وظل الإماراتيون في المركز الثالث بمشتريات قدرها 48 طنا بتراجع 6% لتصل إلى 51.2 طن، فيما كان الكويتيون في المركز الرابع رغم تراجع مشترياتهم نحو 6% إلى 18.4 طن.

وتراجعت مشتريات المصريين من السبائك إلى 24 طنا خلال 2024 مقابل 30.3 طن في 2023، فيما بلغت المشغولات نحو 26.1 طن بتراجع 2% عن 26.7 طن في العام قبل الماضي.

لكن خلال الربع الرابع مُنفردًا زادت مشتريات المصريين من المشغولات إلى 6.3 طن مقابل 5.1 طن في الربع السابق عليه، وارتفعت السبائك إلى 5.9 طن من حوالي 5.3 طن في الربع الثالث. (العربية)

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