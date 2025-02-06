فيديو يفضح نتنياهو: "هذا هو وجه الشر"

أثار ظهور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى جانب الرئيس الأميركي موجة واسعة من التفاعل، بسبب تعابير وجهه خلال حديث دونالد ترامب عن تدمير غزة.



ورأى النشطاء على منصة "إكس" أن هذه التعابير تعكس نيته الحقيقية تجاه الأوضاع في المنطقة.



وكتب المدون يان كارول: "هذا هو وجه رجل خطط لكل شيء منذ البداية. لم يكن الهدف السلام، بل قصف المنطقة بالكامل وتحويلها إلى أنقاض، ثم نقل الناجين والسيطرة على الأرض".

وعلق الكاتب أوين جونز قائلا: "يبتسم نتنياهو بينما يتحدث ترامب عن تدمير غزة. هذا هو وجه الشر".

وكتبت الصحافية رنا أيوب: "لم أر في حياتي شيئا أكثر شرا من تلك الابتسامة على وجه بنيامين نتنياهو". (روسيا اليوم)