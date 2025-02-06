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عربي-دولي

بريطانيا تلغي اعتماد دبلوماسي روسي.. والسبب؟

Lebanon 24
06-02-2025 | 08:43
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أفادت الخارجية البريطانية، في بيان لها اليوم، بأنها ألغت اعتماد أحد الدبلوماسيين الروس العاملين في المملكة، وذلك كرد على طرد دبلوماسي بريطاني من روسيا في نوفمبر 2024.

وقالت الوزارة في بيانها: "قمنا باستدعاء السفير الروسي أندريه كيلين للقاء مع مسؤول بريطاني رفيع المستوى، لإبلاغه بإلغاء اعتماد دبلوماسي روسي".
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وأشارت الوزارة البريطانية إلى أن هذا الإجراء جاء كرد على "قرار غير مبرر وغير مسبوق" من قبل وزارة الخارجية الروسية في العام الماضي بإلغاء اعتماد دبلوماسي بريطاني في موسكو.

وأضافت الوزارة: "أي خطوات إضافية لاحقة من جانب روسيا، ستعتبر تصعيدا، وسيتم الرد عليها بشكل مناسب".

في تشرين الثاني 2024، أعلنت الخارجية الروسية عن طرد سكرتير ثاني السفارة البريطانية ويلكس إدوارد بريور بعد تحريات جهاز الأمن الفيدرالي التي أثبتت ضلوعه بأنشطة استخباراتية تحت غطاء عمله الدبلوماسي.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إنه تم استدعاء السفير البريطاني نايغل كيسي إلى وزارة الخارجية الروسية.

من جهتها، وصفت الخارجية البريطانية حينها الاتهامات التي قدمتها السلطات الروسية ضد الدبلوماسي البريطاني بأنها "غير مبررة"، وهددت باتخاذ إجراءات جوابية.
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