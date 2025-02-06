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"الشاباك: أحبطنا مخطط تفجير انتحاري في حافلة بالقدس (صورة)

Lebanon 24
06-02-2025 | 08:49
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أعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) اليوم الخميس، عن اعتقال خلية مكونة من عدة شبان من محيط رام الله، كان أفرادها يخططون لتنفيذ تفجير انتحاري في حافلة بالقدس.

وفي بيان رسمي، ذكر الشاباك أنه تم اعتقال الخلية الإرهابية خلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول 2024، وتضم النشطاء: أحمد جاسر علي، ومنذر شيخ قاسم، وبشير عوض، وعمر صباح، وعلي شويكي، من محيط مدينة رام الله بالضفة الغربية.
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وأوضح الشاباك أن الخلية كانت تخطط لاستخدام عبوة ناسفة يتم تفجيرها عن بعد بعد إدخالها إلى الأراضي الإسرائيلية بهدف تنفيذ الهجوم. وأشار التحقيق إلى أن بعض أفراد الخلية قاموا بتنفيذ عمليات إطلاق نار على قوات الجيش الإسرائيلي في العام الماضي دون أن تسفر عن إصابات.
 


وأكد الشاباك أن علي شويكي وأفراد الخلية قاموا بصنع العبوة الناسفة وكانوا يخططون لاختبار آلية التفجير عن بعد، كما تم مصادرة عبوة ناسفة تم تصنيعها من قبلهم، بالإضافة إلى سلاح من نوع كارلو. (روسيا اليوم)
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