هل ستسمح أميركا بانضمام "جيش سوريا الحرة" إلى وزارة الدفاع السوريّة؟

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ذكر موقع "عربي 21" أنّ مصادر مقربة من "جيش سوريا الحرة" المتمركز في قاعدة التنف التابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، عند المثلث الحدودي الأردني- العراقي- السوري، أكدت أن واشنطن لا تمانع انضمام التشكيل المتحالف معها إلى وزارة الدفاع السورية التي تعكف على تشكيل جيش سوري جديد، بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، وحل جيشه.وأضافت المصادر أن "الجيش أخذ موافقة واشنطن قبل الإعلان عن استعداده للدخول في وزارة الدفاع السورية الجديدة".وقال الباحث المختص في الشأن الأميركي عبد الرحمن السراج: "في الغالب تواصل "جيش سوريا الحرة" مع القوات الأميركية، وحصل على الضوء الأخضر، قبل أن يعلن استعداده الشراكة في بناء جيش سوريا الجديد".وأضاف أن "الفصيل أعلن عن استعداده الانضمام إلى وزارة الدفاع، لكن لا يعني ذلك حتى الآن أن الفصيل اندمج مع وزارة الدفاع السورية".وتابع أن إعلان الفصيل عن ذلك، جاء بعد زيارة مسؤول أميركي بارز لسوريا، في إشارة إلى زيارة قائد القيادة المركزية الأميركية مايكل كوريل لسوريا قبل أيام، وقال: "لم يزر المسؤول الأميركي التنف، بل إنه اجتمع بقيادات قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وهذا يؤكد أن قاعدة التنف كانت بهدف قطع طرق إمداد إيران".وبحسب السراج، فإن كل ما سبق يعطي انطباعاً بأن واشنطن لا تنظر إلى وجودها العسكري في التنف بالأهمية ذاتها لوجودها في شمال شرق سوريا حيث مناطق قسد.اقرأ أيضا:من جهته، لم يستبعد الباحث السياسي المختص في المنطقة الشرقية السورية فواز المفلح، أن تسمح واشنطن لـ"جيش سوريا الحرة" بالانضمام إلى وزارة الدفاع السورية، رغم تسليح واشنطن للفصيل.وقال: "تريد واشنطن أن تجعل من هذه الخطوة مقدمة لإنجاح المفاوضات بين دمشق و"قسد"، بمعنى أن واشنطن تريد الدفع بهذا الملف الذي يدخل ضمن الحسابات التي تؤخر اتخاذ قرار الانسحاب العسكري الأمريكي من سوريا".أما عن السلاح، فيرى المفلح أن "واشنطن سلحت الفصيل بالسلاح الخفيف والمتوسط، ولم تقدم له السلاح التكتيكي". (عربي 21)