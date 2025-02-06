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وزير طالبان يفرّ من أفغانستان بعد معارضته حظر تعليم النساء

Lebanon 24
06-02-2025 | 09:36
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أفادت تقارير بريطانية وصحافة أفغانية أن المسؤول البارز في "طالبان" محمد عباس ستانيكزاي، نائب وزير الخارجية الأفغاني، غادر أفغانستان بعد أن عارض علناً حظر النظام تعليم النساء.

ووفق مصادر بريطانية، ربما أُجبر ستانيكزاي، على الفرار من البلاد بعد انتقاده قرار الحكومة بحظر التعليم العالي للفتيات.
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وكان ستانيكزاي قد تحدّث خلال حفل تخرج في ولاية خوست الأفغانية في كانون الثاني، حيث دعا الحكومة إلى "فتح أبواب المعرفة"، قائلاً: "لا يوجد مبرر لهذا، لا الآن ولا في المستقبل". (العربية)
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