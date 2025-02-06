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ذكر موقع "الميادين" أنّ عملية إطلاق النار التي نفّذها فلسطيني قرب قرية تياسير، لا تزال محط اهتمام وسائل إعلام إسرائيلية، بحيث تطرح مزيداً من الأسئلة بشأن العملية التي أدّت إلى مقتل جنديين من احتياط الجيش الإسرائيلي.وفي هذا الإطار، أشار المراسل العسكري لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية، آفي أشكنازي، أنّ عدة أسئلة مفتوحة أُثيرت في الجيش الاسرائيلي وجهاز "الشاباك" بعد العملية عند حاجز تياسير، شرقي طوباس، شمالي الضفة الغربية.والأمر الرئيس الذي لم يُحلّ هو "هوية منفّذ الهجوم"، فـ"المؤسسة الأمنية لم تنجح حتى الآن بالتعرف إليه، بسبب حالة الجثمان، بعد أن أصيب المنفّذ بجروح خطيرة في وجهه نتيجة تبادل إطلاق النار، مما شوّه وجهه بالكامل"، بحسب أشكنازي.إلى جانب ذلك، يُقدَّر أنّ منفّذ العملية وصل إلى المنطقة بسيارة، وهو ما دفع بالجيش الإسرائيلي إلى "فحص عدد من السيارات، الأربعاء، والتي كانت متوقفةً في نطاق الحدث ومحيطه، من أجل العثور على السيارة التي استخدمها".وأضاف أشكنازي أنّ "الجيش الإسرائيلي لم يقبل فرضية أنّ مهاجماً منفرداً تمكّن من إصابة 10 جنود ودخول الموقع العسكري". ولذلك، فإنّ هناك "أسئلةً رئيسةً بشأن أداء القوات العسكرية، يتم التحقيق فيها حالياً"، وفقاً له.وبحسب المراسل العسكري لـ"معاريف"، فإنّ أبرز هذه الأسئلة: "لماذا لم يتمكن المرصد في البرج العسكري من تحديد المهاجم عند اقترابه من الموقع؟".وسؤال آخر يُطرح هو: "لماذا لم يتم إرسال كتيبة احتياط من الجيش تضم متخصصين في تحديد المسارات لتأمين الطريق حول الموقع؟"، فبدلاً من ذلك، "خرج الجنديان المصابان من فتحة صغيرة في الموقع لتنفيذ تأمين الطريق"، بحسب ما تابع أشكنازي.كذلك، ثمة أيضاً أسئلة بشأن "كيفية عدم تمكّن مجموعة من 8 إلى 9 جنود داخل الموقع، من منع المهاجم من دخول المنطقة، وسبب عدم إنهاء الاشتباك في المراحل الأولى".ومن الأسئلة الأخرى التي يتم البحث فيها في الجيش الإسرائيلي: "كم من الوقت كان الجنود في الموقع؟ وهل تم استبدالهم خلال الأيام الأخيرة بهدف خلق توتر عملاني؟ وهل كان الجنود الجدد في حالة روتينية في أثناء أدائهم مهماتهم؟".أما نتائج التحقيق الأولية فتشير إلى أنّ المنفّذ، "في مرحلة ما، أخذ سلاح أحد الجنود المصابين، واستمر في الاشتباك مع القوات الموجودة في الموقع، ومع القوات التي وصلت للتعزيز"، وفقاً لـ"معاريف".وأشارت الصحيفة أيضاً إلى أنّ "أحد التقديرات في الجيش الاسرائيلي، يشير إلى أنّ المهاجم ربما درس روتين الجنود في الموقع، واستغل نقاط الضعف في أداء القوة العسكرية". (الميادين)