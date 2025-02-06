Advertisement

عربي-دولي

طريقة لإفشال مُخطط تهجير سكان غزة.. مسؤول عربي يعُلنها

Lebanon 24
06-02-2025 | 11:37
A-
A+
Doc-P-1316756-638744642810394577.png
Doc-P-1316756-638744642810394577.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليومن الخميس، رئيس وزراء ووزير خارجية فلسطين محمد مصطفى، اليوم في القاهرة.

وخلال اللقاء، جرى عرض الوضع الفلسطيني الراهن في ضوء التهديدات التي تتعرض لها القضية، ولا سيما سيناريو التهجير "المرفوض عربيا ودوليا"، بحسب بيان للجامعة.
Advertisement

وفي هذا السياق، قال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن أبو الغيط ومصطفى أكدا على الإجماع العربي الرافض للمساس بثوابت القضية الفلسطينية وأهمها بقاء الشعب على أرضه، وعدم سلبه حقه في تقرير مصيره.

وذكر المتحدث أن "أبو الغيط استمع باهتمام لعرض موسع ودقيق من رئيس الوزراء الفلسطيني حول خطط وبرامج التعامل مع الوضع الكارثي في غزة من أجل تنفيذ الإغاثة العاجلة والتعافي المُبكر، توطئة لإعادة الإعمار، فيما أكد أبو الغيط أن الخطط قابلة للتنفيذ مع بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه".

وأشار أبو الغيط، إلى أن "المطلوب في هذه المرحلة هو تثبيت وقف إطلاق النار، والعمل على إدخال المساعدات الإغاثية العاجلة ومساعدة السكان على استعادة الحياة الطبيعية بالتدريج من أجل إفشال المخطط الإسرائيلي بجعل القطاع غير قابل للحياة".

فيما أكد المتحدث، أن التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي حول ما أسماه الخروج الطوعي للسكان من قطاع غزة تكشف بجلاء عن طبيعية المخطط الإسرائيلي وأهدافه، مشددا على أن الشعب الفلسطيني لن يسمح بتكرار النكبة مرة ثانية تحت دعاوى الخروج الطوعي أو القسري. (روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:02 | 2025-02-06
16:00 | 2025-02-06
15:59 | 2025-02-06
15:43 | 2025-02-06
15:41 | 2025-02-06
15:39 | 2025-02-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24