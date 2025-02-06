عند الحدود اللبنانية وأمامه خريطة.. صورة لمسؤول سوري رفيع تُثير الجدل

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وكانت تعرضت بلدة حاويك المتداخلة ضمن الحدود السورية لقصف عنيف نفذته قوات الإدارة السورية الجديدة من قرية هيت المجاورة.كما انتشرت صور ومقاطع فيديو تظهر دخول إدارة العمليات العسكرية إلى قرية حاويك. (روسيا اليوم)