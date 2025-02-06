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عربي-دولي

عند الحدود اللبنانية وأمامه خريطة.. صورة لمسؤول سوري رفيع تُثير الجدل

Lebanon 24
06-02-2025 | 12:24
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تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لرجل من الخلف وأمامه خريطة، وادعوا أنها تعود لوزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة، الذي وصل إلى الحدود السورية اللبنانية.

وكانت تعرضت بلدة حاويك المتداخلة ضمن الحدود السورية لقصف عنيف نفذته قوات الإدارة السورية الجديدة من قرية هيت المجاورة.
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كما انتشرت صور ومقاطع فيديو تظهر دخول إدارة العمليات العسكرية إلى قرية حاويك. (روسيا اليوم) 

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