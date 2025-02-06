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عربي-دولي

أنشأتها أسماء الأسد.. وثائق تكشف تغيير اسم مؤسسة كبرى في سوريا (صور)

Lebanon 24
06-02-2025 | 13:04
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أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية، اليوم الخميس، قرارا بتغيير اسم "الأمانة السورية للتنمية" التي أنشأتها أسماء الأسد زوجة الرئيس السابق ‏إلى "منظمة التنمية السورية" واستئناف عملها.
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وقررت الوزارة تشكيل مجلس أمناء جديد لمنظمة التنمية السورية، واعتماد ‏نظامها الداخلي المنبثق عن اللجنة المكلفة فيه، في إطار تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة داخل المؤسسة، وتوفير إطار قانوني ينظم عملها ويحدد مهامها وصلاحيتها.

وأشارت إلى أن القرارات الجديدة تأتي تأكيدا على التوجه الاستراتيجي القادم للمؤسسة، وتعزيز التنمية المستدامة في سوريا.

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد أصدرت في كانون الاول الفائت قرارا يقضي بحل مجلس أمناء "الأمانة السورية للتنمية".

والأمانة السورية للتنمية هي منظمة غير حكومية أنشأتها أسماء الأسد، عقيلة الرئيس السوري السابق، 2007 وتعمل كمؤسسة جامعة لمختلف المنظمات الأخرى. (روسيا اليوم) 











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