أنشأتها أسماء الأسد.. وثائق تكشف تغيير اسم مؤسسة كبرى في سوريا (صور)

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وقررت الوزارة تشكيل مجلس أمناء جديد لمنظمة التنمية السورية، واعتماد ‏نظامها الداخلي المنبثق عن اللجنة المكلفة فيه، في إطار تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة داخل المؤسسة، وتوفير إطار قانوني ينظم عملها ويحدد مهامها وصلاحيتها.وأشارت إلى أن القرارات الجديدة تأتي تأكيدا على التوجه الاستراتيجي القادم للمؤسسة، وتعزيز التنمية المستدامة في سوريا.وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد أصدرت في كانون الاول الفائت قرارا يقضي بحل مجلس أمناء "الأمانة السورية للتنمية".والأمانة السورية للتنمية هي منظمة غير حكومية أنشأتها أسماء الأسد، عقيلة الرئيس السوري السابق، 2007 وتعمل كمؤسسة جامعة لمختلف المنظمات الأخرى. (روسيا اليوم)