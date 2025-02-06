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عربي-دولي

تفاصيل مثيرة.. ترامب يكشف "سر" تغير علاقته بالدين وهذا ما دعا لهُ

Lebanon 24
06-02-2025 | 12:54
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كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، سر تغير علاقته بالدين وذلك بسبب الأحداث التي مر بها خلال العام الماضي.

وفي التفاصيل، قال ترامب إن "علاقته بالدين تغيرت بعد تعرضه لمحاولتي اغتيال فاشلتين العام الماضي"، وفق ما أفادت وكالة أسوشيتد برس.
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ودعا الرئيس الأميركي خلال إفطار الصلاة الوطني في مبني الكابيتول الأميركيين إلى "إعادة تذكر الله" في حياتهم.

تابع: "أنا أؤمن حقا بأنه لا يمكنكم أن تكونوا سعداء بدون الدين، بدون ذلك الإيمان. دعونا نعيد احياء الدين. دعونا نعيد تذكر الله في حياتنا".
 
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