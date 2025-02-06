تفاصيل مثيرة.. ترامب يكشف "سر" تغير علاقته بالدين وهذا ما دعا لهُ

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وفي التفاصيل، قال ترامب إن "علاقته بالدين تغيرت بعد تعرضه لمحاولتي اغتيال فاشلتين العام الماضي"، وفق ما أفادت وكالة أسوشيتد برس.ودعا الرئيس الأميركي خلال إفطار الصلاة الوطني في مبني الكابيتول الأميركيين إلى "إعادة تذكر الله" في حياتهم.تابع: "أنا أؤمن حقا بأنه لا يمكنكم أن تكونوا سعداء بدون الدين، بدون ذلك الإيمان. دعونا نعيد احياء الدين. دعونا نعيد تذكر الله في حياتنا".