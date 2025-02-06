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الرئيس الأميركي: سنتسلم قطاع غزة من إسرائيل ولن نرسل قوات

Lebanon 24
06-02-2025 | 15:35
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صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن تل أبيب ستسلم قطاع غزة إلى الولايات المتحدة بعد انتهاء العمليات العسكرية، مشيرًا إلى أن الفلسطينيين سيتم إعادة توطينهم في "مجتمعات أكثر أمنًا وجمالًا" داخل المنطقة.
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وقال ترمب إن الفلسطينيين سيحصلون على منازل جديدة وحديثة، مؤكدًا أنه "لن تكون هناك حاجة إلى جنود أميركيين" في غزة، وأن الاستقرار سيسود المنطقة.

وأضاف أن الفلسطينيين ستكون لديهم "فرصة للعيش بسعادة وأمان وحرية"، دون تقديم تفاصيل حول خطته المقترحة أو كيفية تنفيذها على أرض الواقع.

ولفت الرئيس الأميركي إلى أن الولايات المتحدة ستعمل مع فرق تطوير من أنحاء العالم للتشييد في قطاع غزة.

وأضاف أن "أميركا ستبدأ ببطء وحرص في بناء ما سيصبح أحد أكبر وأروع مشروعات التطوير في غزة".
(العربية)
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