إسرائيل تعلن نجاح إطلاق صاروخ "جبرائيل 5"

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، نجاح تجربة اختبارات إطلاق صاروخ بحر-بحر من طراز "جبرائيل 5".





وقال إن "جنود أسطول الصواريخ التابع للبحرية الإسرائيلية ومديرية البحث والتطوير الدفاعي في وزارة الدفاع الإسرائيلية وصناعات الفضاء الإسرائيلية في إجراء تجربة إطلاق عملية للحفاظ على وتعزيز قدرات إطلاق صاروخ "جبرائيل 5" بحر-بحر. وكجزء من الاختبار، تم إطلاق صاروخ باتجاه سفينة تحاكي سفينة معادية".

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وتابع الجيش أنه "خلال الاختبار، نجح النظام في تنفيذ عمليات الكشف وإطلاق النار، ومحاكاة سيناريوهات حقيقية".



وأضاف أن "هذه القدرة تشكل عنصرا هاما في منظومة الهجوم البحري الإسرائيلي، مما يضمن التفوق البحري لإسرائيل. ويعزز نجاح هذا الاختبار القدرات القتالية للبحرية الإسرائيلية ويعزز استعدادها لمواجهة التحديات العملياتية".