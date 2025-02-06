Advertisement

عربي-دولي

وزير الخارجية الأميركي: غزة لم تعد صالحة للسكن

Lebanon 24
06-02-2025 | 16:02
A-
A+
Doc-P-1316840-638744798988635443.jpg
Doc-P-1316840-638744798988635443.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الخميس، إن غزة لم تعد صالحة للسكن، وذلك بعد أياما قليلة من طرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطة للسيطرة على القطاع وإصعادة توطين السكان في دول أخرى.


Advertisement
وأضاف روبيو: "لا رغبة في أن يعيش الناس بجوار ذخائر غير منفجرة". في إشارة لمن يعيشون في قطاع غزة.
ولم يوضح وزير الخارجية الأميركي ما إذا كان سكان غزة سيتمكنون من العودة للقطاع بموجب لخطة ترامب.

وفي وقت سابق أعلن روبيو، أن اقتراح ترامب بشأن غزة يقضي بخروج الفلسطينيين من القطاع "مؤقتا"، حتى تجري إعادة إعماره.

وأثار ترامب بطرحه سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وترحيل سكانه بشكل دائم وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، استهجانا دوليا واسعا وصدمة عارمة.
وفي أعقاب لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، أصابت تصريحات ترامب الكثير من المراقبين بالدهشة عندما قال إن الولايات المتحدة " ستسيطر على قطاع غزة"، وأنه سوف يتم إعادة توطين الفلسطينيين الذين يعيشون في القطاع في دول أخرى.

وقد قوبل اقتراح ترامب بالرفض من جانب حلفاء وخصوم للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وخارجها .
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:02 | 2025-02-06
16:48 | 2025-02-06
16:30 | 2025-02-06
16:00 | 2025-02-06
15:59 | 2025-02-06
15:43 | 2025-02-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24