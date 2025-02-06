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تفاصيل خطيرة يرويها عن السجون والمعتقلين.. منفذ أكبر عملية تسريب لجرائم "الأسد" يكشف هويته

Lebanon 24
06-02-2025 | 16:48
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كشف منفذ أكبر عملية تسريب لجرائم الرئيس السوري السابق بشار الأسد بحق المعتقلين في سوريا، والذي يعرف بـ"قيصر" عن هويته، وتحدث عن تفاصيل جديدة حول الجرائم المرتكبة منذ 2011.

وقال "قيصر" وهو المساعد أول فريد ندى المذهان رئيس قلم الأدلة القضائية بالشرطة العسكرية في العاصمة دمشق وينحدر من مدينة درعا جنوبي البلاد لقناة "الجزيرة": "أوامر التصوير وتوثيق جرائم نظام بشار الأسد يصدران من أعلى هرم في السلطة للتأكد من أن القتل ينفذ فعليا"، مشيرا إلى أن "قادة الأجهزة الأمنية كانوا يعبرون عن ولائهم المطلق لنظام الأسد عبر صور جثث ضحايا الاعتقال".
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وأضاف: "أول تصوير لجثث معتقلين كان بمشرحة مستشفى تشرين العسكري بدمشق لمتظاهرين من درعا في آذار 2011"، مؤكدا أن "الموقوف بمجرد دخوله المعتقل يوضع رقم على جثته بعد قتله".

وتابع: "أماكن تجميع وتصوير جثث ضحايا الاعتقال في مشرحة مستشفيي تشرين العسكري وحرستا، إضافة إلى تحويل مرآب السيارات في مستشفى المزة العسكري لساحة تجميع الجثث لتصويرها مع ازدياد عدد القتلى".

وروى جانبا من طريقته في إخفاء صور المعتقلين، قائلا "كنت أخبئ وسائط نقل الصور في ثيابي وربطة الخبز وجسدي، خوفا من التفتيش على الحواجز الأمنية".

وأشار إلى أن عملية تهريب الصور كانت تتم بشكل شبه يومي من مقر عمله إلى مسكنه وامتدت قرابة 3 سنوات.

وحول الانشقاق عن نظام الأسد، قال "قيصر" إن القرار كان لديه منذ بداية الثورة السورية، لكنه ارتأى تأجيله لكي يتمكن من جمع أكبر عدد من الصور والأدلة.

وأعرب عن أمله في أن تفتح الحكومة السورية الجديدة "محاكم وطنية تقوم بملاحقة ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب".
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