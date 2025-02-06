انشطرت نصفين ولا ناجين.. تحطم طائرة أميركية في الفلبين! (فيديو)

تحطم طائرة عسكرية أمريكية في الفلبين ومقتل جميع من كانوا على متنها.
أكدت السفارة الأمريكية في مانيلا أن طائرة صغيرة مستأجرة للجيش الأميركي تحطمت في جنوب الفلبين ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل كانوا على متنها. pic.twitter.com/a20dlS5WiT
— شاهيناز طاهر (@ChahinazTaher) February 6, 2025
تحطم طائرة عسكرية أمريكية في الفلبين ومقتل جميع من كانوا على متنها.
أكدت السفارة الأمريكية في مانيلا أن طائرة صغيرة مستأجرة للجيش الأميركي تحطمت في جنوب الفلبين ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل كانوا على متنها. pic.twitter.com/a20dlS5WiT