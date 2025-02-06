انشطرت نصفين ولا ناجين.. تحطم طائرة أميركية في الفلبين! (فيديو)

لقي عسكري أميركي و3 متعاقدين مع وزارة الدفاع "البنتاغون" حتفهم، الخميس في الفلبين، إثر تحطم طائرة صغيرة مستأجرة لحساب الجيش الأميركي، وفق "القيادة الأميركية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ".



وأوضح بيان للقيادة الأميركية، أن "الطائرة كانت تقدم الدعم على مستويات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع بناءً على طلب حلفائنا الفلبينيين"، مشيرا إلى أن الحادث "وقع خلال مهمة روتينية لدعم أنشطة التعاون الأمني بين الولايات المتحدة".



ووفقًا للجيش الأميركي، قضى في الحادث عسكري و3 متعاقدين مع البنتاغون. ولم تكشف هوياتهم بانتظار إخطار عائلاتهم، مؤكدًا أنه "لا ناجين" من التحطم.



وأفادت ريا مارتن، وهي عنصر إنقاذ تابعة للبلدية، بأن طاقمها عثر على 4 جثث في موقع التحطم الذي طوّقته السلطات.



وقالت ريا مارتن لوكالة "فرانس برس": إنه "عثر على الجثث قرب الطائرة"، مضيفة أن "الطائرة انشطرت نصفين".

تحطم طائرة عسكرية أمريكية في الفلبين ومقتل جميع من كانوا على متنها.



أكدت السفارة الأمريكية في مانيلا أن طائرة صغيرة مستأجرة للجيش الأميركي تحطمت في جنوب الفلبين ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل كانوا على متنها. pic.twitter.com/a20dlS5WiT — شاهيناز طاهر (@ChahinazTaher) February 6, 2025 Advertisement



وينتشر عدد محدود من الجنود الأميركيين لمهمات قصيرة في الفلبين. وساهم الجيش الأميركي عبرهم في تقديم معلومات استخبارية إلى القوات المحلية التي تقاتل ناشطين مرتبطين بتنظيم "داعش"، خصوصًا في جزيرة "مينداناو" في جنوب الأرخبيل.



وقال الناطق باسم الشرطة الإقليمية جوبي فينتورا لفرانس برس، إن الشرطة لم تحدد بعد سبب تحطم الطائرة قرب بلدية أمباتوان الزراعية في الفلبين.



وأضاف أن الشرطة والجنود انتشروا في الموقع منعًا لأي تلاعب بالأدلة. (ارم نيوز) وينتشر عدد محدود من الجنود الأميركيين لمهمات قصيرة في الفلبين. وساهم الجيش الأميركي عبرهم في تقديم معلومات استخبارية إلى القوات المحلية التي تقاتل ناشطين مرتبطين بتنظيم "داعش"، خصوصًا في جزيرة "مينداناو" في جنوب الأرخبيل.وقال الناطق باسم الشرطة الإقليمية جوبي فينتورا لفرانس برس، إن الشرطة لم تحدد بعد سبب تحطم الطائرة قرب بلدية أمباتوان الزراعية في الفلبين.وأضاف أن الشرطة والجنود انتشروا في الموقع منعًا لأي تلاعب بالأدلة. (ارم نيوز)