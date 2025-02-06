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عربي-دولي

هل سمحت بنما للسفن الأميركية باستخدام القناة مجاناً؟

Lebanon 24
06-02-2025 | 23:18
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نفى الرئيس البنمي خوسيه راؤول مولينو ادعاءات وزارة الخارجية الأميركية بأن بنما وافقت على السماح للسفن الحربية الأميركية بالمرور عبر قناة بنما مجانا.

وقال مولينو إنه لا هو ولا حكومته لديهما السلطة للتنازل عن رسوم العبور.
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وذكر مولينو أنه قال لوزير الدفاع الأميركي بيت هيغيسث أمس الأربعاء إنه لا يمكن أن يحدد رسوم عبور القناة أو أن يستثني أي أحد منها وأنه فوجئ بإشارة بيان الخارجية الأميركية إلى غير ذلك في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء (بحسب توقيت بنما).

وأضاف مولينو في مؤتمره الصحفي الأسبوعي "أرفض تماما ذلك البيان الصادر أمس".

وأشار إلى أنه أبلغ وزير الدفاع الأميركي، في مكالمة هاتفية بعد ظهر الأربعاء، أنه ولا حكومته لديها السلطة لإعفاء رسوم القناة، التي تحددها هيئة قناة بنما.

 وقال الرئيس البنمي إنه طلب من سفير بنما لدى واشنطن أن يفند بيان الخارجية الأميركية.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قالت في منشور عبر منصة إكس إن حكومة بنما "وافقت على عدم فرض رسوم على سفن الحكومة الأميركية لعبور قناة بنما، مما يوفر ملايين الدولارات سنويا للحكومة الأميركية".

من جهتها، قالت هيئة قناة بنما في منشور على منصة إكس إنها "لم تدخل أي تغيير على الرسوم"، مؤكدا رغبتها في الانخراط في مناقشات مع الولايات المتحدة بشأن مرور السفن الحربية الأميركية.
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