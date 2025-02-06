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عربي-دولي

تجميد تمويل "الغذاء من أجل السلام".. أزمة إنسانية تلوح في الأفق

Lebanon 24
06-02-2025 | 23:31
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اتخذت الإدارة الأميركية قراراً جديداً يقضي بوقف عشرات المنح التي تخص برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، والتي تمولها الولايات المتحدة، وذلك بعد 5 أيام من إصدار وزير الخارجية ماركو روبيو إعفاء للمساعدات الغذائية الطارئة.
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وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار سابق اتخذته إدارة ترامب يقضي بوقف المساعدات الخارجية المقدمة للدول باستثناء دولتين.

وتبلغ قيمة منح الوكالة الأميركية للتنمية الدولية عشرات الملايين من الدولارات وتوفر مساعدات غذائية في دول فقيرة من بينها اليمن وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان وجنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى وهايتي ومالي.
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وتندرج العديد من المنح التي جرى تعليقها تحت برنامج "الغذاء من أجل السلام"، وهو البرنامج الذي ينفق نحو ملياريْ دولار سنوياً على التبرع بسلع أميركية. (ارم نيوز)
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