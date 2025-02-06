لإسقاط الحكومة.. كاراكاس تتهم واشنطن بتمويل معارضيها

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اتهمت نائبة رئيس فنزويلا، دلسي رودريغيز، الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بتمويل المعارضة اليمينية المتطرفة لمحاولة الإطاحة بالحكومة الفنزويلية.وخلال مؤتمر حزب الوحدة الاشتراكية الحاكم، أكدت رودريغيز أن خوان غوايدو وقادة المعارضة تلقوا دعمًا ماليًا مباشرًا من واشنطن، مشيرة إلى أن البلاد عانت من تداعيات هذه التدخلات.وأكدت رودريغيز أنه رغم "الحصار الإجرامي" والعدوان الأميركي، فقد "وقف الشعب الفنزويلي للدفاع عن سيادته".بدوره، قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمام المؤتمر إن غوايدو وقادة المعارضة اليمينية المتطرفة اختلسوا 8 مليارات دولار حصلوا عليها من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية كمساعدات إنسانية للفنزويليين، وذلك إضافة إلى سرقة أكثر من 20 مليار دولار من الأصول الفنزويلية في الخارج.وأضاف: "استغلت هذه المجموعة الإجرامية سياساتها المعارضة المتطرفة لتحقيق الثراء الشخصي، وسرقة الشعب الفنزويلي والموارد المالية الأميركية". (روسيا اليوم)