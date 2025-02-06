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عربي-دولي
ترامب يعلن تعيين سفراء جدد للولايات المتحدة في 4 دول
Lebanon 24
06-02-2025
|
23:45
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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة، تعيين 4 سفراء جدد للولايات المتحدة في 4 دول غربية هي بولندا، النرويج، كوستاريكا، والتشيك.
وأشاد الرئيس الأميركي، الذي أعلن قرارات تعيين السفراء، عبر منصة "تروث سوشال" التي يمتلكها، بخبرات ومؤهلات سفرائه، التي ستعزز مصالح واشنطن في الخارج، على حد قوله.
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وذكر ترامب في سلسلة تدوينات على المنصة، أن "توماس روز سيتولى منصب السفير الأميركي في بولندا"، مشيرًا إلى أنه "رجل أعمال ومعلق إعلامي بارز، شغل سابقًا منصب الناشر والرئيس التنفيذي لصحيفة (جيروزاليم بوست)، وكان له برنامج إذاعي ناجح على Sirius XM".
وأعلن ترامب تعيين مايكل إي كافوكجيان سفيراً جديداً لواشنطن في النرويج، واصفًا إياه بأنه "محامٍ بارع وشريك أول في شركة (White & Case)، حيث قاد فرق التقاضي التجاري على مستوى العالم، وقد خدم سابقا كضابط عمليات في وكالة المخابرات المركزية (CIA)، إضافة إلى كونه خريج جامعة (ستانفورد) وكلية الحقوق بجامعة (هارفارد).
أما في كوستاريكا، فقد تم تعيين ميليندا هيلدبراند سفيرة جديدة، حيث وصفها ترامب بأنها سيدة أعمال ناجحة ومحبة للأعمال الخيرية، تشغل منصب نائب رئيس مؤسسة هيلدبراند ونائب رئيس (هيلكورب فينتشرز)، بالإضافة إلى كونها رئيسة ومالكة شركة (ريفر أوكس دوناتس) الشهيرة.
وفي التشيك، عيّن ترامب نيكولاس ميريك سفيرًا جديدًا، مشيدًا بخبرته الواسعة في مجال الأعمال، حيث يدير مكتب عائلة كيني وليزا تروت الذي تبلغ قيمته 1.6 مليار دولار، كما شغل سابقًا منصب المدير المالي لشركتين اتصالات مدرجتين في البورصة، وله خبرة في مجالس التقاعد الكبرى. (ارم نيوز)
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