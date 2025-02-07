Advertisement

عربي-دولي

على متنها 10 أشخاص.. اختفاء طائرة ركاب فوق ألاسكا

Lebanon 24
07-02-2025 | 00:33
A-
A+
Doc-P-1316930-638745105409432072.jpg
Doc-P-1316930-638745105409432072.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اختفت طائرة من طراز "Cessna 208B Grand Caravan" بالقرب من مدينة نومي في ألاسكا بعد ظهر يوم الخميس، فيما أشارت تقارير إلى احتمال سقوطها وعلى متنها 10 أشخاص.

وكانت الطائرة، المملوكة لشركة "Bering Air"، في رحلة من مدينة أونالاكليت إلى نومي عندما فقدت الاتصال. وأكد ديفيد أولسون، مدير عمليات الشركة، أن الرحلة أقلعت من أونالاكليت في الساعة 2:37 مساءً، بينما سجلت آخر إشارة للطائرة في الساعة 3:16 مساءً فوق مضيق نورتون، وفقًا لبيانات "FlightRadar".
Advertisement


وأفاد جنود ولاية ألاسكا بأن الطائرة كانت تحمل تسعة ركاب وطيارًا واحدًا. وتم إبلاغ مركز تنسيق الإنقاذ في ألاسكا باختفاء الطائرة في الساعة 4:00 مساءً.

وتواجه فرق البحث تحديات كبيرة بسبب الظروف الجوية السيئة، بما في ذلك العواصف الثلجية وضعف الرؤية، مما يعيق عمليات البحث الجوي. وتقوم فرق الإنقاذ بإجراء عمليات بحث نشطة على الأرض باستخدام آلات الثلج والمركبات الأخرى.

وأشارت إدارة الإطفاء التطوعي في نومي إلى أن خفر السواحل يفحص المنطقة، بينما قدمت القوات الجوية الأميركية دعماً جوياً من قاعدة إلميندورف، فيما ناشدت الإدارة العائلات طلب الدعم من مؤسسة "نورتون ساوند"، محذرة من تشكيل مجموعات بحث فردية بسبب الظروف الخطيرة. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:06 | 2025-02-07
03:59 | 2025-02-07
03:30 | 2025-02-07
03:19 | 2025-02-07
03:13 | 2025-02-07
02:57 | 2025-02-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24