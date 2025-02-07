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أمرت واشنطن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بوقف العمل على عشرات المنح، التي تموّلها الولايات المتحدة، وفقاً لبريد إلكتروني اطلعت عليه وكالة "رويترز"، وأُرسل بعد 5 أيام من إصدار وزير الخارجية ماركو روبيو إعفاء للمساعدات الغذائية الطارئة.وتبلغ قيمة منح الوكالة الأميركية للتنمية الدولية عشرات الملايين من الدولارات، وتوفر مساعدات غذائية في دول فقيرة من بينها اليمن وجمهورية الكونجو الديمقراطية، والسودان، وجنوب السودان، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وهايتي، ومالي.ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية، وبرنامج الأغذية العالمي على الفور على طلب للتعليق.