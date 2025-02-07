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عربي-دولي

بعد اقتراح ترامب بنقل الفلسطينيين خارج غزة.. روبيو يزور الشرق الأوسط

Lebanon 24
07-02-2025 | 02:10
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أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية ان الوزير ماركو روبيو سيزور إسرائيل ودولا عربية في منتصف شباط الجاري، في أول زيارة له للشرق الأوسط بعد الكشف عن مقترح الرئيس دونالد ترامب بنقل الفلسطينيين خارج غزة والذي قوبل بتنديد واسع النطاق.
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وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، إن روبيو سيسافر إلى مؤتمر ميونيخ للأمن وإلى كل من إسرائيل والإمارات وقطر والسعودية في الفترة من 13 إلى 18 شباط.
ونددت جماعات لحقوق الإنسان بمقترح ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة بشكل دائم كجزء من سيطرة الولايات المتحدة على القطاع.

وقال روبيو، يوم الأربعاء، إنه سيتعين على الفلسطينيين في القطاع الانتقال إلى أماكن أخرى "بشكل مؤقت" بينما يتم إعادة إعماره بعد الحرب.

وذكر المسؤول الأميركي أن روبيو سيناقش خلال الجولة الوضع في غزة وتداعيات الهجمات التي شنتها حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023 على إسرائيل، وسيواصل نهج ترامب في محاولة حلحلة الوضع الراهن في المنطقة.

وتابع المسؤول بالقول "لا يمكن للوضع الراهن أن يستمر. إنه مثل الغسل والشطف ثم التكرار. يصبح الأمر مألوفا وتبدأ في الاعتقاد أن هذه هي الحياة وما يجب أن نتوقعه. ويؤمن الرئيس ترامب وماركو روبيو أن الوضع ليس كذلك وأن الأمور يمكن أن تتغير".

واقترح ترامب مرارا منذ 25 كانون الثاني الماضي أن يتم نقل الفلسطينيين من غزة لدول عربية بالمنطقة مثل مصر والأردن، وهي فكرة ترفضها الدول العربية والفلسطينيون.(سكاي نيوز)


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