"قد تُشعل المنطقة".. تحذير إسرائيلي من خطة ترامب بشأن غزة

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عقدت إسرائيل سلسلة من الاجتماعات العسكرية الطارئة في الساعات الأخيرة، وذلك في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطته المثيرة للجدل بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. وحذَّر رئيس جهاز المخابرات العسكرية "آمان"، اللواء شلومي بيندر، خلال أحد هذه الاجتماعات، من العواقب المحتملة لهذه الخطة مع اقتراب حلول شهر رمضان، متوقعاً تصاعد التوترات واشتعالاً بالمنطقة نتيجة لذلك.ووفقاً للقناة 13 العبرية، أوضح بيندر للقيادة السياسية الإسرائيلية ضرورة الاستعداد لشهر رمضان، في ظل القلق من أن تثير خطة ترامب اشتعالاً في الميدان. وأكد مسؤولون كبار آخرون في الجيش الإسرائيلي أن هذه الخطة قد تحقق بعض النجاح، لكن بدرجة محدودة.من جهته، أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تقييماً موسعاً مع جميع قيادات الجيش، بما في ذلك رئيسا الأركان الحالي والجديد، الجنرالان هرتسي هاليفي وإيال زامير، مساء الخميس، وذلك لمناقشة تنفيذ خطة التهجير التي يركز عليها كاتس. وتشمل الخطة إمكانية خروج سكان قطاع غزة عبر إسرائيل، من خلال ميناء أسدود أو مطار رامون، بعد إجراء فحص أمني صارم.وعلى الرغم من أن إسرائيل لم تتبنَّ رسمياً أي خطة من هذا القبيل حتى الآن، أصدر كاتس تعليماته بإعداد خطة تسمح للمغادرة الطوعية لسكان غزة، بما في ذلك الترتيبات الخاصة التي تشمل النقل عن طريق البحر والجو، وفقاً لصحيفة "يديعوت أحرونوت".في وقت لاحق، قدم الرئيس ترامب تفاصيل جديدة عن خطته، حيث أعلن عبر حسابه على "تروث سوشيال" أن "قطاع غزة سيتم نقله من إسرائيل إلى الولايات المتحدة بمجرد انتهاء القتال". (ارم نيوز)