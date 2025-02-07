فنزويلا.. مادورو يعلن القبض على مجموعتين إرهابيتين

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أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو القبض على مجموعتين إرهابيتين خلال الأسبوعين الماضيين، مضيفا أن أجهزة أمن الدولة تعمل على كشف المؤامرات التي تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد.وقال مادورو خلال الجلسة العامة الطارئة للمؤتمر الخامس لحزب "PSUV" الحاكم، والتي بثها التلفزيون الحكومي "Venezolana de Televisión": "نواصل تنفيذ خططنا. وأبلغنا وزير الداخلية ديوسدادو كابيلو بأنه تم اعتقال مجموعتين إرهابيتين أخريين خلال الأيام الخمسة عشر الماضية. نحن نعرف جيدا طريقة عمل أعداء فنزويلا، لسنا مبتدئين، لقد تعلمنا الكثير ولدينا قوات قوية في الاستخبارات ومكافحة التجسس والأمن والشرطة، بالإضافة إلى جيش قوي يحمي كل سنتيمتر من التراب الوطني".وأضاف مادورو أن السلطات تعمل على القضاء التام على هذه المجموعات، ولذلك لم يتم الكشف عن معلومات مفصلة عنها بعد.وقال: "خططهم كانت تقليدية - تفجيرات وهجمات. لا يجب على أي أحد أن يخفض حذره، أيها الرفاق! عندما أقول 'أي أحد'، أعني كل واحد منكم - لا يجب أن يخفف أحد حذره".ودعا الرئيس الفنزويلي في كلمته إلى اليقظة والاستعداد لـ"الانتخابات الكبرى في 27 أبريل"، في إشارة إلى الانتخابات القادمة لممثلي البرلمان والمحافظين وغيرهم من المسؤولين.وكان مادورو قد أعلن سابقا أن أجهزة الأمن الفنزويلية اعتقلت أكثر من 200 مرتزق بين نوفمبر ويناير الماضيين، كانوا يخططون لتنفيذ تفجيرات وتخريب عمل الخدمات الحكومية.