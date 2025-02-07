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عربي-دولي

"الجنائية الدولية" تندد بالعقوبات الأميركية عليها: للتكاتف من أجل العدالة

Lebanon 24
07-02-2025 | 03:59
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نددت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، بإصدار أمر تنفيذي أميركي يسعى لفرض عقوبات عليها، متعهدة بـ"مواصلة إحقاق العدالة".

ودعت الجنائية الدولية الدول الأعضاء الـ125 والمجتمع المدني وجميع دول العالم، إلى التكاتف من أجل العدالة وحقوق الإنسان الأساسية.
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وقالت المحكمة الجنائية الدولية، في بيان "ندعو الدول الأعضاء والمجتمع المدني وجميع دول العالم إلى الوقوف متحدين من أجل العدالة وحقوق الإنسان الأساسية"، مشددة على أنها تقف بحزم مع موظفيها.

 وكان مسؤول في البيت الأبيض قال، أمس الخميس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع أمرا يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.

كما قال مسؤول أميركي بارز إن سبب قرار ترامب هو أن المحكمة "استهدفت الولايات المتحدة وحلفاءها مثل إسرائيل"، موضحاً أن العقوبات مالية وأخرى متعلقة بالتأشيرات على الأفراد وأسرهم، الذين يساعدون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بشأن مواطنين أميركيين أو حلفاء للولايات المتحدة. (سكاي نيوز)
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