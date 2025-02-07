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أمر بتوبيخ رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلي... كاتس يمنع انتقاد مقترحات ترامب

Lebanon 24
07-02-2025 | 04:14
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أمر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، رئيس الأركان هرتسي هليفي بتوبيخ رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية شلومي بندر وذلك على خلفية تصريحات منسوبة للأخير ينتقد فيها مقرحات الرئيس الاميركي دونالد ترامب حول قطاع غزة.
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وأكد كاتس أنه أوعز للجيش إعداد خطط تسهيل هجرة الفلسطينيين من قطاع غزة بالبر والبحر والجو.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق عن بندر قوله إن تصريحات ترامب (خطته لنقل الفلسطينيين من قطاع غزة) ستشعل المنطقة لا سيما خلال شهر رمضان.

 وأشار بندر إلى التداعيات ستكون على الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال كاتس: "لن نسمح بأن يتحدث ضباط الجيش الإسرائيلي ضد مقترح ترامب وتوجيهات المستوى السياسي".

 وذكرت "إسرائيل هيوم" أن مسؤولين كبار في الجيش الإسرائيلي، إلى جانب رئيس الاستخبارات العسكرية، قدروا أن احتمال نجاح خطة ترامب بشأن غزة محدود.
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