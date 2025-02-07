شروط الإلزامية لدخول الأجانب إلى روسيا.. ما هي؟

حددت وزارة الداخلية الروسية، في مواد نشرتها، الشروط الإلزامية التي يجب على المواطنين الأجانب القيام بها، لكي يتمكنوا من دخول الأراضي الروسية.

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ووفقا لهذه التعليمات، يجب على جميع الأجانب الذين يدخلون روسيا، وكذلك المتواجدين على أراضيها لفترة طويلة، الخضوع لفحص طبي عام.وجاء في التعليمات: "ينطبق متطلب الفحص الطبي الإلزامي على جميع الأجانب المقيمين في روسيا لفترة طويلة، وكذلك على مواطني دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، بغض النظر عن غرض زيارتهم. كما يتوجب على الأجانب، الخضوع لفحص طبي كل عام للتأكد من عدم إصابتهم بعدد من الأمراض".وشددت وزارة الداخلية الروسية على أنه "إذا تبين أن الأجنبي مصاب بمرض معد يشكل خطرا على الآخرين، فقد يتم ترحيله من البلاد، وسيتم حظر دخوله إلى أراضي روسيا بشكل دائم".ونوهت الوزارة بإعفاء مواطني بيلاروس والأطفال دون سن 6 سنوات والدبلوماسيين وموظفي البعثات الدبلوماسية والمكاتب القنصلية للدول الأجنبية في روسيا وأفراد عائلاتهم، وكذلك موظفي المنظمات الدولية وبعثاتها المعتمدة في الاتحاد الروسي من هذا الالتزام.وقالت وزارة الداخلية الروسية: "إذا كان الغرض من الدخول، هو السياحة، ولم تتجاوز إقامة الأجنبي في روسيا 3 أشهر، فلا يلزم إجراء فحص طبي له". (روسيا اليوم)