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عربي-دولي

أكثر من 30 حالة وفاة بسبب الكحول المغشوش في تركيا

Lebanon 24
07-02-2025 | 04:56
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أعلن محافظ أنقرة واسيب شاهين، عن تسجيل 33 حالة وفاة في العاصمة، بعد تناول مشروبات كحولية مغشوشة.

وقال شاهين وفق ما نقلته قناة "إن تي في": "توفي 33 شخصا بسبب تناول الكحول المغشوش، بينما يتواجد 20 شخصا في العناية المركزة". وقال المسؤول أيضا إنه خلال التحقيق في مسألة وصول الكحول المغشوش إلى السوق، "تم اعتقال 32 شخصا، تم وضع 13 منهم قيد الاعتقال".
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وفي منتصف كانون الثاني الماضي، ذكرت وسائل إعلام تركية أن نحو 90 شخصا تم نقلهم إلى مؤسسات طبية في إسطنبول، بعد تناول كحول مغشوش وتم تشخيص إصابتهم بتسمم الميثانول.

كما تم تسجيل جميع حالات التسمم تقريبا في المنطقة التي يعيش فيها معظم المواطنين من تركمانستان وأوزبكستان.

وحسب البيانات الأولية، تم اعتقال 15 شخصا للاشتباه في قيامهم بإنتاج وبيع مشروبات كحولية مقلدة، وتم القبض على أربعة منهم بأمر من المحكمة.

وبقرار من سلطات إسطنبول، تم إغلاق أكثر من 60 منشأة في المدينة وحرمانها من تراخيص بيع المشروبات الكحولية المقلدة. (روسيا اليوم)

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