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عربي-دولي

كوستا: فرض عقوبات على المحكمة الجنائية سيضعف منظومة العدالة الدولية

Lebanon 24
07-02-2025 | 05:15
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حذر رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، من أن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، سيضعف منظومة العدالة الدولية بشكل عام.

جاء ذلك في منشور له على منصة "إكس"، الجمعة، إثر لقائه رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني، في بروكسل.
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وانتقد المسؤول الأوروبي قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة.

وشدد على الدور المهم للمحكمة الدولية في تحقيق العدالة لضحايا "أفظع الجرائم في العالم".

وشدد على أن "الاستقلالية والحياد هما من الخصائص المهمة" لعمل المحكمة الجنائية الدولية.

"كوستا" أوضح أيضا أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بإنهاء الحصانة وضمان المساءلة عن جميع انتهاكات القانون الدولي. (الاناضول)
 
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