بالأسماء... تعيينات عسكريّة جديدة في سوريا

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كشف مصدر في وزارة الدفاع السورية اليوم الجمعة، عن بدء عملية توزيع المناصب والوحدات العسكرية وفقا للهيكلة الجديدة التي يتم العمل عليها.وأكد المصدر أن لجنة جرد السلاح والأعداد والأصول تتابع عملية حلّ الفصائل، وقد وصلت إلى مراحل متقدمة في هذا الإطار.وأضاف أن العميد عناد الدرويش تم تعيينه مسؤولا للشؤون الإدارية في وزارة الدفاع، بينما تم تعيين العميد محمد منصور مسؤولا لشؤون الضباط.كما تم تشكيل فرق عسكرية تتبع وزارة الدفاع السورية في عدة مناطق، تشمل حماه، حمص، درعا، تدمر، دمشق، وإدلب، وتم تعيين هيثم العلي قائدا لفرقة حمص، وبنيان أحمد الحريري قائدا لفرقة درعا.وأكد المصدر أن عملية إعادة هيكلة وترتيب القوة الجوية السورية قد اكتملت، حيث تم تكليف أبو القاسم بيت جن بقيادة القوات الجوية السورية. (روسيا اليوم)