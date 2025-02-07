"توبيخ" يثير أزمة داخل الجيش الإسرائيليّ.. ما القصّة؟

أثار قرار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بتوبيخ رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية شلومي بندر موجة من الغضب داخل الجيش الإسرائيلي، وفقا لما نقلته صحيفة "إسرائيل هيوم" عن ضباط في الجيش.



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وذكرت الصحيفة أن شلومي بندر قدم خلال مناقشة رسمية تقييما، أشار فيه إلى أن إعلان خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة مؤخراً، تزامن مع اقتراب شهر رمضان، إلى جانب التوترات الأمنية في المنطقة، الأمر الذي قد يؤدي إلى إشعال الأوضاع.





واعتبر كاتس هذه التصريحات غير مقبولة، ما دفعه إلى توبيخ المسؤول العسكري. وذكرت الصحيفة أن شلومي بندر قدم خلال مناقشة رسمية تقييما، أشار فيه إلى أن إعلان خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة مؤخراً، تزامن مع اقتراب شهر رمضان، إلى جانب التوترات الأمنية في المنطقة، الأمر الذي قد يؤدي إلى إشعال الأوضاع.واعتبر كاتس هذه التصريحات غير مقبولة، ما دفعه إلى توبيخ المسؤول العسكري.



ونقلت الصحيفة عن ضباط في الجيش قولهم إن رئيس الاستخبارات العسكرية كان يؤدي دوره بتقديم رأيه المهني، في حين أن كاتس يحاول إسكات صوته ومنعه من التعبير عن تقييماته الأمنية.





وأشارت "إسرائيل هيوم" إلى أن هذه الخطوة أثارت استياء واسعاً داخل المؤسسة العسكرية، حيث اعتبر ضباط كبار أن رفض الاستماع إلى التقييمات المهنية للجيش يشكل خطراً على صنع القرار الأمني في إسرائيل.



وفي وقت سابق من الجمعة، أمر كاتس، رئيس الأركان هرتسي هليفي بتوبيخ شلومي بندر وذلك على خلفية تصريحات منسوبة للأخير ينتقد فيها مقرحات الرئيس الاميركي دونالد ترامب حول قطاع غزة.



وقال إنه "لن نسمح بأن يتحدث ضباط الجيش الإسرائيلي ضد مقترح ترامب وتوجيهات المستوى السياسي".



وأكد أنه أوعز للجيش إعداد خطط تسهيل هجرة الفلسطينيين من قطاع غزة بالبر والبحر والجو. (سكاي نيوز عربية)