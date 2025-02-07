بالفيديو.. سيارة ثمنها 142 مليون دولار تظهر في موناكو

في حدث استثنائي جذب الأنظار في إمارة موناكو الراقية، تم رصد الملياردير الذي يمتلك مرسيدس-بنز 300 SLR Uhlenhaut Coupe، أغلى سيارة في العالم، وهي تجوب شوارع المدينة الفاخرة.





السيارة التي بيعت في مزاد خاص عام 2022 بمبلغ مذهل بلغ 142 مليون دولار، تعتبر تحفة هندسية فريدة من نوعها، مما أثار تساؤلات حول الجرأة والمخاطرة التي يتحلى بها صاحبها في استخدام سيارة بهذا الثمن الضخم في الحياة اليومية.

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موناكو، المعروفة بأنها ملاذ المليارديرات والمشاهير، تحتضن العديد من السيارات الفاخرة بما في ذلك سيارات بوجاتي وفيراري وباغاني، لكن ظهور هذه السيارة النادرة في شوارعها كان لحظة لا تنسى.





وبحسب موقع "luxurylaunche" تم رصدها وهي تمر عبر المنعطف الشهير "فيرمنت هيربين"، ثم تواصل طريقها نحو زاوية "سانت ديفوت" التي تشهد كل عام صراعات أساطير الفورمولا 1. موناكو، المعروفة بأنها ملاذ المليارديرات والمشاهير، تحتضن العديد من السيارات الفاخرة بما في ذلك سيارات بوجاتي وفيراري وباغاني، لكن ظهور هذه السيارة النادرة في شوارعها كان لحظة لا تنسى.وبحسب موقع "luxurylaunche" تم رصدها وهي تمر عبر المنعطف الشهير "فيرمنت هيربين"، ثم تواصل طريقها نحو زاوية "سانت ديفوت" التي تشهد كل عام صراعات أساطير الفورمولا 1.

وما يجعل مرسيدس 300 SLR Uhlenhaut Coupe أكثر تميزًا هو تاريخها العريق: فقد تم تصنيعها في خمسينيات القرن الماضي بواسطة المهندس رودولف أولنهوت، وهي واحدة من اثنين فقط تم بناؤهما.





وكانت هذه السيارة تتصدر جميع سيارات السباق في زمنها، حيث كان محركها القوي يدفعها إلى سرعات تصل إلى 180 ميلًا في الساعة.

ورغم أنها كانت محجوزة في متحف مرسيدس- بنز لعقود، تم بيعها في عام 2022 لتصبح أغلى سيارة تم بيعها في تاريخ صناعة السيارات. واليوم، نجدها في شوارع موناكو حيث يراها الجمهور لأول مرة خارج إطار المعارض الخاصة.

ومن الواضح أن موناكو لم تعد مجرد وجهة للرفاهية، بل أصبحت مكانًا يظهر فيه أندر وأغلى التحف السياراتية.

ومرسيدس-بنز 300 SLR Uhlenhaut Coupe هي واحدة من أندر وأغلى السيارات في العالم، وتعتبر جوهرة تاريخية في عالم السيارات الرياضية.

وتم تطوير السيارة عام 1955 من قبل رودولف أولينهوت (Rudolf Uhlenhaut)، كبير مهندسي مرسيدس، وهي نسخة كوبيه من سيارة السباق 300 SLR التي شاركت في سباقات التحمل.



المواصفات الفنية لمرسيدس 300 SLR Uhlenhaut Coupe:





المحرك:



- محرك 8 أسطوانات مستقيم (Inline-8)



- سعة 3.0 لتر (2982 سي سي)



- قوة 310 حصان عند 7,500 دورة في الدقيقة



- نظام حقن وقود ميكانيكي من بوش

الأداء:



- السرعة القصوى: حوالي 290 كم/س (180 ميل/س)، مما جعلها أسرع سيارة قانونية على الطريق في عصرها



- التسارع: من 0 إلى 100 كم/س خلال 6.9 ثانية.

ناقل الحركة:

- ناقل حركة يدوي 5 سرعات

الهيكل والتصميم:



- مصنوع من الألمنيوم فائق الخفة



- وزن السيارة: حوالي 998 كجم فقط

- تصميم مستوحى من سيارات السباق مع أبواب جناح النورس (Gullwing doors)

التاريخ والإنتاج:



- تم تصنيع سيارتين فقط من هذا الطراز



- لم تدخل خط الإنتاج التجاري، حيث كانت مخصصة للاختبارات والتطوير



- واحدة من هذه السيارات بيعت في مزاد سوثبي عام 2022 بسعر 135 مليون يورو، مما جعلها أغلى سيارة على الإطلاق تُباع في مزاد علني

لماذا هي أسطورية؟



- ارتبطت هذه السيارة بسباقات التحمل الأسطورية، فكانت 300 SLR أساسًا نسخة معدلة من سيارة سباقات مرسيدس W196 التي فازت ببطولة الفورمولا 1.



- السرعة والتكنولوجيا المتقدمة: كانت أسرع سيارة في عصرها مع تقنيات متطورة جدًا للمحركات والهيكل.



- ندرتها: سيارتان فقط تم تصنيعهما، مما يجعلها قطعة فريدة في تاريخ السيارات الكلاسيكية.



- قيمتها القياسية: بيعها بـ 135 مليون يورو يعكس أهميتها في عالم السيارات النادرة. (سكاي نيوز عربية)