ما هي أفضل الهواتف الذكية التي توفر أطول دعم للبرامج في 2025؟

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في الماضي، لم يكن تحديث الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد يحظى بسمعة جيدة، إذ كانت الشركات المصنعة تكتفي ببضع سنوات من التحديثات قبل التخلي عن الأجهزة القديمة.لكن خلال السنوات الأخيرة، تحسنت سياسات الدعم البرمجي بشكل ملحوظ، حتى باتت بعض العلامات التجارية تقدم دعماً يمتد لسبع سنوات، متجاوزة حتى معايير شركة أبل التي طالما تفوقت في هذا المجال.لطالما كانت سلسلة Pixel من "غوغل" في طليعة هواتف أندرويد من حيث طول فترة الدعم البرمجي.مع إطلاق سلسلة Pixel 8، تعهدت الشركة بتوفير 7 سنوات من تحديثات نظام التشغيل وتصحيحات الأمان، مما يجعل هواتفها من بين الأفضل من حيث الاستمرارية.الأمر المميز أيضاً هو أن "غوغل" طبقت هذا الدعم بأثر رجعي، حيث حصلت طرز Pixel 6 و Pixel 7 على سنتين إضافيتين من تحديثات أندرويد، مما يعزز مكانة الشركة كأفضل خيار لمحبي التحديثات طويلة الأمد.تُعرف "أبل" منذ سنوات بأنها تقدم دعماً طويلاً لنظام التشغيل، إذ تحظى هواتفها عادةً بخمس سنوات أو أكثر من التحديثات.في حين أن الشركة لم تكن تعلن عن مدة الدعم مسبقًا، إلا أنها أكدت مؤخرًا أن iPhone 15 Pro سيحصل على 5 سنوات على الأقل من التحديثات.ومع ذلك، تاريخ "أبل" يثبت أنها قد تتجاوز هذا الرقم، حيث استمر هاتف iPhone 6S في تلقي التحديثات من iOS 9 إلى iOS 15، أي لمدة 6 سنوات كاملة.عززت "سامسونغ" التزامها بالدعم البرمجي، حيث أعلنت عن تقديم 7 سنوات من تحديثات نظام التشغيل وتصحيحات الأمان لسلسلة Galaxy S24، إلى جانب هواتفها القابلة للطي Galaxy Z Flip و Fold وأجهزة Galaxy Tab S10.ليس هذا فحسب، بل تمتد سياسة التحديثات إلى بعض هواتف Galaxy A الاقتصادية، التي باتت تحصل على 6 سنوات من التحديثات، وهو رقم يتفوق على ما تقدمه بعض الشركات المنافسة لهواتفها الرائدة.كما تتميز "سامسونغ" بسرعة طرح التحديثات عبر مختلف الفئات، مما يجعلها واحدة من أفضل الخيارات لمستخدمي أندرويد الذين يهتمون بالتحديثات.تشتهر شركة Fairphone بهواتفها المستدامة ودعمها البرمجي الممتد.فعلى سبيل المثال، حصل هاتف Fairphone 2، الذي أُطلق عام 2015، على تحديثات لمدة 7 سنوات، وهو إنجاز نادر في عالم أندرويد.أما أحدث هواتف الشركة، Fairphone 5، فقد وعدت الشركة بتقديم 5 سنوات من تحديثات نظام التشغيل و8 سنوات من تصحيحات الأمان، مع إمكانية تمديدها إلى 10 سنوات.ورغم التطورات الكبيرة التي حققتها "غوغل" و"سامسونغ" و"أبل" لا تزال بعض العلامات التجارية متأخرة في مجال التحديثات.ولم تصل شركات مثل "شاومي" و"OnePlus" و"OPPO" إلى المستوى المطلوب، بينما تكافح "موتورولا" للحفاظ على تحديثات مستقرة لأجهزتها الرائدة. (العربية)