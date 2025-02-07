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إقتصاد

إقتصاد روسيا ينمو بسبب إرتفاع الإنفاق العسكريّ

Lebanon 24
07-02-2025 | 09:13
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قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، إن الاقتصاد الروسي نما بنسبة 4.1% في 2024، حيث أدى ارتفاع الإنفاق العسكري على الهجوم ضد أوكرانيا إلى زيادة النمو.

وقال ميشوستين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع متلفز: "هذا أعلى مما توقعنا"، كما قال إن أرقام النمو الرسمية لعام 2023 تم تعديلها من 3.6 بالمئة إلى 4.1 بالمئة. (سكاي نيوز)
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