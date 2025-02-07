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عربي-دولي

كوريلا أجرى مع هاليفي محادثات تتعلّق بالوضع الاستراتيجي الإقليمي

Lebanon 24
07-02-2025 | 09:41
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أجرى قائد القيادة الوسطى الأميركية الجنرال مايكل كوريلّا، خلال الأسبوع الحالي في إسرائيل محادثات مع رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية هرتسي هاليفي، شملت "الوضع الاستراتيجي الإقليمي".

وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان أنه "خلال الزيارة، أجرى القادة نقاشا مع كبار ضباط الجيش الإسرائيلي، ركز على تقييم الوضع الاستراتيجي الإقليمي، وفحص مسارات العمل لمواصلة التعامل مع التهديدات في الشرق الأوسط من خلال التعاون العسكري".
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وبيّن أنه جرت مناقشة "مختلف السيناريوهات المحتملة على الجبهات القريبة والبعيدة، بهدف تعزيز الجاهزية التشغيلية لأي تطور".

وأشار البيان إلى أن إسرائيل تعتبر "علاقتها وتعاونها مع الجيش الأميركي ذات أهمية ودلالة كبيرتين وستواصل تعزيزها". (سكاي نيوز)
 
 
 
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