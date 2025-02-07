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عربي-دولي

في دولة عربية... قطاع الطيران يسجل أداءً قياسياً

Lebanon 24
07-02-2025 | 23:00
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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن تسجيل قطاع الطيران المدني في الإمارات أداء قياسيا في 2024، مع ارتفاع حركة المسافرين بنسبة 10% لتصل إلى 147.8 مليون مسافر.

كما حقق الشحن الجوي نموا ملحوظا بنسبة 17.8%، ليصل إلى 4.36 مليون طن مقارنة بـ 3.7 مليون طن في العام الماضي، مما يعزز مكانة الدولة كوجهة عالمية رائدة في مجال النقل الجوي.
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وتعكس هذه النتائج النمو المستدام والكفاءة التشغيلية للقطاع، إلى جانب دوره الحيوي في ربط العالم عبر مطارات الدولة.

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