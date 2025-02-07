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عربي-دولي

بعد فضح "قيصر" لجرائم "الأسد"... وثيقة تكشف ما فعلته المخابرات السورية (صورة)

Lebanon 24
07-02-2025 | 13:06
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كشفت وثيقة صادرة عن المخابرات السورية في عهد نظام الرئيس السابق بشار الأسد تفاصيل جديدة بشأن المصور المنشق الذي فضح جرائم النظام والمعروف بالاسم المستعار "قيصر".

وأظهرت الوثيقة، أن نظام الأسد عرف هوية "قيصر" بعد انشقاقه وكشفه عن الصور المسربة.
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في الوثيقة، الصادرة في 2015 عن جهاز المخابرات الجوية وبعنوان "سري وفوري للغاية"، يرد اسم فريد ندى المذهان على أنه "قيصر".

كذلك تضمنت الوثيقة تفاصيل بشأن المذهان منها سنة ميلاده (1969) واسم والدته والمدينة التي ولد فيها (الشيخ مسكين في درعا)، وكذلك تحدثت عن تحقيقات أجريت مع زملائه في الشرطة العسكرية.

و"قيصر" هو الاسم المستعار لمصور سابق في دائرة التوثيق التابعة للشرطة العسكرية السورية، قرر الانشقاق وخاطر بحياته لتهريب 53275 صورة لجثث 6786 من المعتقلين السوريين بينهم امرأة واحدة، في مراكز الاحتجاز السورية.

وظلت هوية "قيصر" مجهولة حتى كشف عن وجهه للمرة الأولى في مقابلة تلفزيونية، قال فيها "أنا المساعد أول فريد المذهان، رئيس قلم الأدلة القضائية بالشرطة العسكرية في دمشق، المعروف بقيصر.  (الحرة) 


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